Нарастващият език на омразата обсъди Илияна Йотова с директора на Американския еврейски комитет (Видео)

Нарастващият език на омразата и отстъплението от защитата на човешките права бяха сред основните теми на разговора между българския държавен глава Илияна Йотова и главния изпълнителен директор на Американския еврейски комитет Теодор Дойч. Двамата се срещнаха в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността, съобщиха от пресцентъра на президенството.

„През последните десетилетия наблюдаваме тежък регрес в отстояването на човешките права. Сякаш днес не е модерно да говорим и да работим за тяхната защита. Това не е тема от дневния ред на световните организации, на европейските институции. Трябва да върнем този разговор на международно ниво", заяви президентът Йотова.

Българският държавен глава и главният изпълнителен директор на Американския еврейски комитет Теодор Дойч коментираха нарастващите настроения срещу еврейската общност. Представителите на Американския еврейски комитет подчертаха, че българската държава и българското общество са пример за добро отношение към еврейската общност.

„В съвременния свят обществата сякаш искат да забравят мрачните години на Холокоста. Още по-тревожни са опитите за преформатиране на историята. Държави и общества трябва да сме заедно в битката срещу тези опасни тенденции", посочи президентът Йотова.

Тя подчерта, че България е светлият пример на държавата, която спасява своите евреи благодарение на съвместните усилия на Българската православна църква, на водещи политици и интелектуалци, на обикновените хора. „20 български праведници са носители на най-високото признание за хуманност на Световния център за възпоминание на Холокоста „Яд Вашем", заяви българският държавен глава. Тя запозна представителите на Американския еврейски комитет с идеята си за създаване в България на музей за спасяването на българските евреи, който не само да събира историята, но и да е насочен и към бъдещето.