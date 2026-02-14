Зеленски: САЩ твърде често искат отстъпки не от Русия, а от Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски днес изрази надежда, че мирните преговори с посредничеството на САЩ следващата седмица в Женева ще бъдат сериозни и съдържателни, но изрази загриженост, че от Киев „твърде често“ се иска да прави отстъпки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Наистина се надяваме, че тристранните срещи след седмица ще бъдат сериозни, съдържателни, полезни за всички ни, но, честно казано, все едно страните говорят за напълно различни неща“, заяви Зеленски, изказвайки се на Мюнхенската конференция по сигурността.

„Американците често се завръщат на темата за отстъпките и твърде често тези отстъпки се обсъждат единствено в контекста на Украйна, а не на Русия“, допълни той.

"Нито една електроцентрала не беше пощадена от руските удари", обясни Зеленски в Мюнхен. "Повечето удари са насочени срещу нашите електроцентрали и друга важна инфраструктура. В Украйна вече няма и една централа, която да не е понесла щети вследствие на руските удари", подчерта Зеленски.

През изминалите няколко седмици атаките на Русия причиниха сериозно прекъсване на отоплението в Украйна на фона на ниските зимни температури.

В изказването си на конференцията Зеленски нарече руския президент Владимир Путин "роб на войната".

По думите на украинския президент "Владимир Путин не може да се реши да се откаже дори от самата представа за войната. Той вероятно се смята за цар, но всъщност е роб на войната".

Украинският президент призова също за по-бързи доставки на ракети от западните държави за украинските системи за противовъздушна отбрана, като Зеленски посочи, че някои доставки "пристигат в последната минута".

Той изрази съжаление за тромавостта при вземането на политически решения, които трябва да осигурят ответен отговор на руските атаки в Украйна.

"В тази война оръжията се развиват по-бързо от решенията, които трябва да спрат тяхното използване", изтъкна Зеленски, като добави, че иранските дронове "Шахед", използвани от Москва, са все по-смъртоносни в хода на продължаващия вече пета година конфликт.