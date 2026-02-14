Президентът на Румъния: Ще изпълним условията за еврото след 3-4 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румъния може да изпълни условията за присъединяване към еврозоната през следващите 3-4 години. Това заяви президентът на балканската държава Никушор Дан.

Според Дан приемането на еврото ще бъде от полза за страната.

„Колкото повече вашата икономика е интегрирана в икономика, която позволява на компаниите да оперират в голям мащаб, толкова по-продуктивни ще бъдат тези компании и толкова повече добре платени работни места ще имате във вашата страна", каза румънският президент.

Една от причините Румъния да не може да приеме еврото е високият дефицит. През 2026 г. румънското правителство си е поставило за цел той да бъде 6.2–6.3%.

„За разлика от България Румъния все още не отговаря на необходимите критерии за присъединяване към еврозоната, като основната пречка е високият бюджетен дефицит, който за членство трябва да бъде под 3%", каза в края на януари румънският премиер Илие Божан по време на среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.

На 1 януари 2026 г. България се присъедини към еврозоната.

По този повод професор Василе Пушкаш, бивш главен преговарящ на Румъния с Европейския съюз, заяви, че присъединяването към еврозоната трябва да се превърне в следващия национален проект на страната, съобщи БГНЕС.

„От 1 януари 2026 г. България е 21-вата държава членка на еврозоната. Лично поздравявам нашия южен съсед и признавам, че конкуренцията, която продължава вече над три десетилетия, днес показва благоприятно за България класиране", подчерта румънският държавник.

По-рано тази седмица на конференцията на списание „The Economist" в София управителят на БНБ Димитър Радев изтъкна регионалните измерения на българското членство в еврозоната.

„Югоизточна Европа остава хетерогенна по своята икономическа и институционална структура, но степента на взаимна обвързаност нараства. Българският опит илюстрира един възможен път на конвергенция, основан на институционална дисциплина и дългосрочен ангажимент. Приемането на еврото не следва да създава нови разделителни линии. При подходящо управление то може да допринесе за по-висока устойчивост и по-дълбока интеграция в региона", подчерта Димитър Радев.

България и Румъния са също така кандидати и за клуба на богатите – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.