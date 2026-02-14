ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Соломон и Гергана Паси поливат с червено вино 17 г...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22287776 www.24chasa.bg

Президентът на Румъния: Ще изпълним условията за еврото след 3-4 г.

2960
Никушор Дан Кадър: Youtube@NicusorDanPG

Румъния може да изпълни условията за присъединяване към еврозоната през следващите 3-4 години. Това заяви президентът на балканската държава Никушор Дан.

Според Дан приемането на еврото ще бъде от полза за страната.

„Колкото повече вашата икономика е интегрирана в икономика, която позволява на компаниите да оперират в голям мащаб, толкова по-продуктивни ще бъдат тези компании и толкова повече добре платени работни места ще имате във вашата страна", каза румънският президент.

Една от причините Румъния да не може да приеме еврото е високият дефицит. През 2026 г. румънското правителство си е поставило за цел той да бъде 6.2–6.3%.

„За разлика от България Румъния все още не отговаря на необходимите критерии за присъединяване към еврозоната, като основната пречка е високият бюджетен дефицит, който за членство трябва да бъде под 3%", каза в края на януари румънският премиер Илие Божан по време на среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.

На 1 януари 2026 г. България се присъедини към еврозоната.

По този повод професор Василе Пушкаш, бивш главен преговарящ на Румъния с Европейския съюз, заяви, че присъединяването към еврозоната трябва да се превърне в следващия национален проект на страната, съобщи БГНЕС

„От 1 януари 2026 г. България е 21-вата държава членка на еврозоната. Лично поздравявам нашия южен съсед и признавам, че конкуренцията, която продължава вече над три десетилетия, днес показва благоприятно за България класиране", подчерта румънският държавник.

По-рано тази седмица на конференцията на списание „The Economist" в София управителят на БНБ Димитър Радев изтъкна регионалните измерения на българското членство в еврозоната.

„Югоизточна Европа остава хетерогенна по своята икономическа и институционална структура, но степента на взаимна обвързаност нараства. Българският опит илюстрира един възможен път на конвергенция, основан на институционална дисциплина и дългосрочен ангажимент. Приемането на еврото не следва да създава нови разделителни линии. При подходящо управление то може да допринесе за по-висока устойчивост и по-дълбока интеграция в региона", подчерта Димитър Радев.

България и Румъния са също така кандидати и за клуба на богатите – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. 

Никушор Дан Кадър: Youtube@NicusorDanPG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците