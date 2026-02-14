Хиляди демонстранти в Страсбург настояват за освобождаване на Абдуллах Йоджалан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хиляди хора се събраха днес в Страсбург, за да поискат освобождаване на основателя на Кюрдската работническа партия (РКК/ПКК) Абдуллах Йоджалан, който е в затвор в Турция от 1999 г., предаде Франс прес.

Шествието започна около обяд под сиво и дъждовно небе, под виковете „Освободете Йоджалан!”, съобщи БТА.

Демонстрантите бяха дошли от Германия, Швейцария, Люксембург и Белгия.

Много хора развяваха жълти знамена, на които беше изобразен ликът на кюрдския лидер.

„Искаме Йоджалан да бъде освободен, за да заеме мястото си на масата за преговори по кюрдския въпрос, защото той е лидерът на кюрдския народ и от 27 години е в затвора“, заяви пред АФП Елин Ерин, говорител на Демократичния център на кюрдския народ в Страсбург.

Тя се обяви също за „статут за Рожава“ - самопровъзгласена кюрдска автономна администрация в Североизточна Сирия, която е обект на офанзива от сирийската армия, подкрепяна от турското правителство, посочва АФП.

„Тази атака накара кюрдите да помислят, че не само Рожава е обект на нападение. Нападат всичко, което е свързано с идентичността и съществуването на кюрдите“, заяви пред АФП Бериван Фърат, говорител на Кюрдския демократичен съвет във Франция (CDK-F).

Всяка година в Страсбург през февруари се отбелязва датата на ареста на Абдуллах Йоджалан, наричан „Апо” от своите привърженици, посочва Франс прес и припомня, че Йоджалан бе арестуван на 15 февруари 1999 г. от турските тайни служби в Кения.