Синът на сваления ирански шах призова Тръмп да помогне на народа му

Намиращия се в изгнание син на последния ирански шах Реза Пахлави призова Доналд Тръмп „да помогне“ на иранския народ, като подчерта, че е „време да се сложи край на Ислямската република“, предаде Франс прес.

„Иранският народ чу, че помощта е на път, и вярва във вас. Помогнете му“, призова Пахлави американския президент в кулоарите на Конференцията по сигурността в Мюнхен, предава БТА.

„Време е да се сложи край на Ислямската република. Това е искането, което звучи от момента на кръвопролитието на моите сънародници“, добави предеставителя на иранската опозиция, който живее в изгнание в Ню Йорк.

Вчера Пахлави отправи нов призив за чуждестранна „намеса“ в Иран, след като ден по-рано призова населението да продължи да изразява своето несъгласие с властта, успоредно с планираните за днес протести в Мюнхен, Торонто и Лос Анджелис срещу кървавите репресии, с които беше смазана протестната вълна в началото на януари.

Правозащитни организации съобщават за хиляди убити демонстранти. Иранските власти приписват отговорността за насилие на „бунтовници“, които според тях са били манипулирани от САЩ и Израел, заклети врагове на Техеран.