ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания и нейни съюзници убедени, че Навалн...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22287948 www.24chasa.bg

Италия ще се присъедини към Съвета за мир като наблюдател

3040
Джорджа Мелони Снимка: Снимка архив

Италия планира да участва в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп като страна наблюдател, заяви премиерът Джорджа Мелони, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Италианският лидер преди това заяви, че страната не може да стане член на органа по конституционни причини.

Мелони, за която се смята, че поддържа добри отношения с Тръмп, заяви, че Вашингтон „сега е поканил Италия да се присъедини като страна наблюдател", което тя определи като „добро решение".

Тя подчерта, че поради цялата работа, която трябва да се свърши за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток, „италианското и европейското присъствие е важно".

Тръмп обяви официално създаването на Съвета за мир миналия месец на Световния икономически форум в Давос. Първоначално замислен да наблюдава възстановяването на ивицата Газа, амбициите на органа сега са неясни, като Тръмп предполага, че той може да се използва и за справяне с конфликти и кризи по цял свят.

Множество европейски страни съзират в създаването на Съвета опит за подкопаване на ООН и отказаха да се присъединят. Двадесет и шест страни обаче станаха членове на новия орган, като България и Унгария са единствените страни от ЕС в него.

Джорджа Мелони

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците