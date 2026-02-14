Гръцките фермери се изтеглят с тракторите си след голям митинг, обещават още протестите

Пътното движение в центъра на Атина беше възстановено днес, след като хиляди фермери от цяла Гърция, които се бяха събрали, за да протестират срещу нарастващите производствени разходи и силната външна конкуренция, постепенно започнаха да се изтеглят от централния площад "Синтагма", предаде електронното издание на в. "Катимерини".

Полицията съобщи, че съседните булеварди вече са отворени за движение, след като бяха блокирани от вчера следобед.

Около 40 трактора и 2500 протестиращи се събраха пред парламента в Атина вчера, включително земеделци, животновъди и пчелари от Ханя на остров Крит. Към тях се присъединиха представители на синдикалната конфедерация на работещите в обществени сектор АДЕДИ, студентски асоциации и ръководители на земеделски кооперативи, които се включиха в знак на солидарност.

Фермерите протестират от месеци заради високите производствени разходи, ниските цени на продукцията им и забавяне в плащанията на подкрепяни от ЕС субсидии. Животновъди, чиито стада масово бяха унищожавани заради шарката по козите и овцете, също се присъединиха към протестите.

Производителите казват, че тези въпроси си били повдигани при предишни срещи с премиера Кириакос Мицотакис, но не са получили подкрепата, от която се нуждаят, за да оцелеят.

Миналия месец фермерите прекратиха продължили седмици протести с искания за по-високи държавни субсидии и данъчни облекчения, по време на които бяха блокирани магистрали и гранични пунктове. Организаторите на протестите обаче заявиха, че не са доволни от отстъпките от страна на правителството и се оплакаха, че обявените мерки за облекчения все още не са станали факт, което доведе до призив за демонстрация с трактори пред парламента.

Преди да напусне площад "Синтагма" днес Ризос Марудас, ръководител на Обединената федерация на земеделските асоциации в Лариса, заяви, че правителството има "фискално пространство, но не и политическа воля" да реши техните проблеми и добави, че протестите ще продължат, докато исканията им не бъдат изпълнени.