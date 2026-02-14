В. "Катимерини": България иска да купи гръцката противодронна система "Кентавър"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България е изразила интерес към покупката на над 100 гръцки противодронни системи "Кентавър" (Centauros) в различни конфигурации чрез европейския механизъм за финансиране на отбраната SAFE, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Кипър също обмисля подобна покупка, за да защити критични инсталации и да ги интегрира със закупените наскоро системи "Барак Ем Екс" (Barak MX).

Системата "Кентавър", разработена от гръцката компания "Хеленик еъроспейс индъстри" (Hellenic Aerospace Industry), беше проектирана първоначално като наземна противодронна система, но впоследствие беше модифицирана за военноморско разполагане след спешни операции в Червено море.

Две от четирите фрегати МЕКО на гръцките военноморски сили в момента са оборудвани със системата, а плановете са тя да бъде инсталирана и на четири фрегати FDI. "Хеленик еъроспейс индъстри" разработва подобрена версия, включваща активен радар с 40-километров обсег и потенциални кинетични методи за унищожаване на дронове чрез директен удар, в случай че електронното заглушаване не даде резултат.

Системата "Кентавър" беше използвана през 2024 г. по време на участието на Гърция в патрулна мисия на Европейския съюз в Червено море, чиято цел беше да защити търговското корабоплаване от нападения на йеменските бунтовници хуси, напомня Ройтерс.