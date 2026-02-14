ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания и нейни съюзници убедени, че Навалн...

Марк Рюте: Руснаците търпят "безумни загуби" в Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: СНИМКА: X/@BharatPatriot1

Русия търпи "безумни загуби" в Украйна, които се изчисляват на около 65 000 войници за последните два месеца, заяви на Мюнхенска конференция по сигурността днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Отделно от това на кръгла маса за медиите Рюте отбеляза, че НАТО е достатъчно силен съюз, за да не се опита Русия да го атакува в момента.

"Ще спечелим всяка битка с Русия, ако ни нападнат сега, и трябва да си гарантираме, че същото ще важи и след две, четири, шест години", допълни той.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте

