Великобритания и нейни съюзници убедени, че Навални е бил отровен в затвора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великобритания и нейните съюзници Франция, Германия, Швеция и Нидерландия изразиха убеденост, че руският опозиционер и критик на Кремъл Алексей Навални е бил отровен със смъртоносен токсин в арктическа наказателна колония в Русия преди две години, гласи общо становище на държавите, цитирано от Ройтерс.

Петте държави публикуваха становището в Лондон, което се основава на биологични проби от тялото на Навални.

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул също обяви причината за смъртта на Навални - в кулоарите на Конференцията по сигурността в Мюнхен, която събра световни лидери и висши военни. "Алексей Навални е бил отровен в руски затвор", каза той.

Вдовицата на Навални Юлия Навалная, която също присъстваше при обявяването на разкритието в кулоарите на конференцията, заяви, че то доказва, че руският президент Владимир Путин е убиец.

В становището си петте страни посочват, че извършените анализи убедително показват наличието на епибатидин, изключително силен нервен токсин, отделян от някои видове отровни дървесни жаби в Южна Америка.

Германският външен министър заяви, че отровното вещество е 200 пъти по-силно от морфин и парализира дихателните мускули, причинявайки задушаване.

За момента не е ясно кога, къде и как са били извършени анализите, отбелязва ДПА.

Смъртта на Навални през февруари 2024 г. предизвика остри реакции в целия свят, а правителствата на западните държави обвиниха Кремъл за убийството на опозиционера. Москва, от своя страна, на няколко пъти отрече да има общо със смъртта му.