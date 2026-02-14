ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият шеф на НСБОП ген. Кирил Радев: И шестте уб...

Влаковете в Италия закъсняха с повече от час след предполагаем саботаж на олимпиадата

Биатлонът е с най-много представители в делегацията на България за Милано/Кортина - 8.

Влаковете в Италия закъсняха днес с повече от час след пореден предполагаем саботаж по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Засегната е жп линията между Неапол и Рим. Беше съобщено за закъснения също по линията към Северна Италия и Флоренция.

Италианският министър на транспорта Матео Салвини осъди извършителите на инцидентите, след като подобни проблеми бяха съобщени миналата събота и тази сряда.

"Тези омразни престъпни деяния са насочени срещу работниците и срещу Италия", заяви Салвини.

"Надявам се никой да не омаловажи или да се опита да оправдае тези престъпления, които застрашават живота на останалите", допълни той.

Властите в Италия започнаха днес разследване след намирането на изгорени кабели на участък от високоскоростната линия между Рим и Неапол. Разследват се също други два случая на вандалски прояви, възникнали между Рим и Флоренция.

Анархистка групировка пое отговорност за атаката срещу железопътната мрежа миналата събота, първият официален ден от Зимните олимпийски игри, когато жп инфраструктура беше повредена близо до Болоня, като причини по този начин закъснения от два до два и половина часа на високоскоростните, междуградските и регионалните влакове.

