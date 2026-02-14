Излежаващият присъда бивш премиер на Пакистан ще се лекува заради частична загуба на зрението

Излежаващият присъда бивш премиер на Пакистан Имран Хан ще бъде подложен на лечение за очно заболяване в специализирана медицинска клиника, съобщи министър от кабинета, след като Върховният съд разпореди медицинска оценка на фона на нарастващите опасения за зрението на Хан, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Министърът на информацията Атаула Тарар написа в "Екс", че прегледът ще бъде проведен от водещи офталмолози като част от продължаващото лечение на Хан, което започна в края на януари, след като Хан съобщи за частична загуба на зрението в дясното си око.

Министърът не посочи в коя медицинска институция и кога Хан ще бъде лекуван.

"Подробен доклад ще бъде представен и на Върховния съд. Моля, избягвайте предположения, спекулации и опити да превърнете това в политическа реторика и да извлечете полза за лични интереси", заяви Тарар.

По-рано тази седмица адвокатът на Хан, Салман Сафдар, съобщи на Върховния съд, че бившият премиер е загубил около 85% от зрението на дясното си око. Впоследствие съдът разпореди на властите да организират медицинска оценка от група лекари и да улеснят телефонен разговор между 73-годишния Хан и синовете му преди 16 февруари.