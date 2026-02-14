ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Идва ли краят на приложенията за запознанства?

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22288808 www.24chasa.bg

Излежаващият присъда бивш премиер на Пакистан ще се лекува заради частична загуба на зрението

2028
Имран Хан СНИМКА: Екс/@ImranKhanPTI

Излежаващият присъда бивш премиер на Пакистан Имран Хан ще бъде подложен на лечение за очно заболяване в специализирана медицинска клиника, съобщи министър от кабинета, след като Върховният съд разпореди медицинска оценка на фона на нарастващите опасения за зрението на Хан, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Министърът на информацията Атаула Тарар написа в "Екс", че прегледът ще бъде проведен от водещи офталмолози като част от продължаващото лечение на Хан, което започна в края на януари, след като Хан съобщи за частична загуба на зрението в дясното си око.

Министърът не посочи в коя медицинска институция и кога Хан ще бъде лекуван.

"Подробен доклад ще бъде представен и на Върховния съд. Моля, избягвайте предположения, спекулации и опити да превърнете това в политическа реторика и да извлечете полза за лични интереси", заяви Тарар.

По-рано тази седмица адвокатът на Хан, Салман Сафдар, съобщи на Върховния съд, че бившият премиер е загубил около 85% от зрението на дясното си око. Впоследствие съдът разпореди на властите да организират медицинска оценка от група лекари и да улеснят телефонен разговор между 73-годишния Хан и синовете му преди 16 февруари.

Имран Хан СНИМКА: Екс/@ImranKhanPTI

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците