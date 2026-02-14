Зеленски: Смяната на преговарящите от Русия цели отлагане на решения

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че е изненадан от решението на Русия да смени ръководството на преговарящия екип за мирните преговори в Женева следващата седмица, което според него е с цел да отложи вземането на решения, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В разговор с журналисти в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността Зеленски заяви, че чуждестранни войски ще бъдат необходими в Украйна след постигането на мирно споразумение, за да възпрат всяка бъдеща агресия от страна на Русия.

Той каза, че САЩ са предложили гаранция за сигурност за 15 години след войната, но Украйна иска споразумение за 20 години или повече.

Украинският президент също така отново потвърди интереса на страната си към германските крилати ракети "Таурус", докато пълномащабната инвазия на Русия наближава четвъртата си годишнина, съобщи ДПА.

На въпроса дали Украйна се нуждае от ракетите, които имат обсег от около 500 километра, Зеленски отговори: "Да". Той добави, че Берлин все още не е взел решение за доставката им.

Киев за първи път поиска от Германия системата "Таурус" преди години. Тогавашният канцлер Олаф Шолц отхвърли искането, като изрази опасения, че това може да доведе до ескалиране на войната. Неговият приемник Фридрих Мерц по-късно заяви, че не изключва доставката на ракети.