ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Идва ли краят на приложенията за запознанства?

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22288821 www.24chasa.bg

Европа реагира на речта на Рубио в Мюнхен: Това очаквахме

3152
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Американският държавен секретар Марко Рубио определи САЩ като "дете на Европа" в послание за единство на Конференцията по сигурността в Мюнхен, като предложи успокоение, но и повече критика към съюзниците след година на напрегнати отношения, информира Ройтерс.

Ето някои реакции от Европа на неговата реч на годишната среща на политически и военни лидери, пише БТА.

"Бях много успокоена от речта на държавния секретар. Ние го познаваме. Той е добър приятел, силен съюзник... и за мен беше много успокояващо да го слушам", каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен." Знаем, че в администрацията някои имат по-остър тон по тези теми. Но държавният секретар беше много ясен. Той каза: "Искаме силна Европа в Алианса" и това е това, за което работим интензивно в Европейския съюз."

Френският външен министър Жан-Ноел Баро отбеляза: "Позоваването на (нашето) общо наследство може да бъде посрещнато само с аплодисменти в Европа. Второто нещо, което държавният секретар Рубио спомена и което според мен е също много важно и е в пълно съответствие с виждането на европейските страни, е, че някои предизвикателства не могат да бъдат решени от една-единствена нация, колкото и мощна и богата да е тя...

Дали това ще промени нашата стратегия? Разбира се, че не. Защото, знаете ли, това, което чуваме днес, сме го чували и в миналото, и то и от демократични, и от републикански администрации. Да изградим силна и независима Европа. Ние ще създадем силна и независима Европа. Независима, разбира се, независимо от речите, които чуваме на Конференцията по сигурността в Мюнхен, колкото и правилни да са те."

Германският външен министър Йохан Вадефул каза, че това е била речта , която е очаквал от държавния секретар на САЩ.

"Ние знаем, че той е истински партньор... Бих казал, че (това беше) много ясно послание от държавния секретар Рубио, че трябва да останем и да се придържаме към нашия международен ред, основан на правила, в който, разбира се, на първо място е Организацията на обединените нации. Това е нашият Съвет за мира. И искаме да го запазим такъв. Разбира се, трябва да го реформираме. Трябва да го направим по-ефективен, както каза Рубио тази сутрин. И най-важното изречение за мен беше "да го направим отново". Така че той гледа напред. Това е добре."

Външната министърка на Финландия Елина Валтонен изрази задоволство от тона на обръщшението на Марко Рубио и отбеляза, че "съдържанието до голяма степен беше това, което ние тук в Европа очаквахме". "Той каза толкова много пъти, че трябва да бъдем единни и силни за нашите ценности. Разбира се, ние сме много силно ангажирани с международната общност и международното право."

Германският министър на отбраната Борис Писториус призова за предсказуемо и надеждно партньорство между САЩ и европейските им партньори, които, според него, трябва да укрепят своята отбранителна способност.

В отговор на изказването на американския държавен секретар Марко Рубио по-рано днес, в което той критикуваше много аспекти на това, в което се е превърнала международната система, Писториус се съгласи, че институциите се нуждаят от реформа, но заяви, че отговорът не може да бъде една държава да се опита да действа самостоятелно.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците