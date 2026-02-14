Европа реагира на речта на Рубио в Мюнхен: Това очаквахме

Американският държавен секретар Марко Рубио определи САЩ като "дете на Европа" в послание за единство на Конференцията по сигурността в Мюнхен, като предложи успокоение, но и повече критика към съюзниците след година на напрегнати отношения, информира Ройтерс.

Ето някои реакции от Европа на неговата реч на годишната среща на политически и военни лидери, пише БТА.

"Бях много успокоена от речта на държавния секретар. Ние го познаваме. Той е добър приятел, силен съюзник... и за мен беше много успокояващо да го слушам", каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен." Знаем, че в администрацията някои имат по-остър тон по тези теми. Но държавният секретар беше много ясен. Той каза: "Искаме силна Европа в Алианса" и това е това, за което работим интензивно в Европейския съюз."

Френският външен министър Жан-Ноел Баро отбеляза: "Позоваването на (нашето) общо наследство може да бъде посрещнато само с аплодисменти в Европа. Второто нещо, което държавният секретар Рубио спомена и което според мен е също много важно и е в пълно съответствие с виждането на европейските страни, е, че някои предизвикателства не могат да бъдат решени от една-единствена нация, колкото и мощна и богата да е тя...

Дали това ще промени нашата стратегия? Разбира се, че не. Защото, знаете ли, това, което чуваме днес, сме го чували и в миналото, и то и от демократични, и от републикански администрации. Да изградим силна и независима Европа. Ние ще създадем силна и независима Европа. Независима, разбира се, независимо от речите, които чуваме на Конференцията по сигурността в Мюнхен, колкото и правилни да са те."

Германският външен министър Йохан Вадефул каза, че това е била речта , която е очаквал от държавния секретар на САЩ.

"Ние знаем, че той е истински партньор... Бих казал, че (това беше) много ясно послание от държавния секретар Рубио, че трябва да останем и да се придържаме към нашия международен ред, основан на правила, в който, разбира се, на първо място е Организацията на обединените нации. Това е нашият Съвет за мира. И искаме да го запазим такъв. Разбира се, трябва да го реформираме. Трябва да го направим по-ефективен, както каза Рубио тази сутрин. И най-важното изречение за мен беше "да го направим отново". Така че той гледа напред. Това е добре."

Външната министърка на Финландия Елина Валтонен изрази задоволство от тона на обръщшението на Марко Рубио и отбеляза, че "съдържанието до голяма степен беше това, което ние тук в Европа очаквахме". "Той каза толкова много пъти, че трябва да бъдем единни и силни за нашите ценности. Разбира се, ние сме много силно ангажирани с международната общност и международното право."

Германският министър на отбраната Борис Писториус призова за предсказуемо и надеждно партньорство между САЩ и европейските им партньори, които, според него, трябва да укрепят своята отбранителна способност.

В отговор на изказването на американския държавен секретар Марко Рубио по-рано днес, в което той критикуваше много аспекти на това, в което се е превърнала международната система, Писториус се съгласи, че институциите се нуждаят от реформа, но заяви, че отговорът не може да бъде една държава да се опита да действа самостоятелно.