За губернатора на Калифорния Европа е по-единна в противопоставянето си на Тръмп

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, яростен критик на президента Доналд Тръмп, заяви, че вижда "растяща решимост в Европа да се противопостави на американския лидер", предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Мисля, че днес Европа се чувства по-единна, отколкото е била от дълго време", заяви демократичният политик по време на второто си участие в панел на Мюнхенската конференция по сигурността в събота.

Това единство, добави той, може би е "единственият принос на Доналд Тръмп".

Нюсъм изрази недоволство от поведението на американските федерални агенти, които изпълняват имиграционната политика на Тръмп, като изрази тревога от неотдавнашното убийство на двама протестиращи в Минеаполис от агенти и заяви, че хора "изчезват" от улиците на американските градове.

Нюсъм заяви, че тези сътресения са събудили "имунната система" на Съединените щати – и че това важи все повече и за останалата част от света.

"Той експлоатира слабостта. Това е неговата сила", каза Нюсъм за Тръмп. "Но той реагира много по-различно на убежденията, характера и целите."

Нюсъм заяви, че по-агресивната реакция на Европа е причината американският държавен секретар Марко Рубио да заеме помирителна позиция в речта си на конференцията в събота.

Губернаторът на Калифорния посочи, че под ръководството на Тръмп САЩ са се превърнали в най-големия източник на нестабилност в света и че дългогодишните ценности се разрушават в реално време.

"Нашата република се разрушава в реално време", каза Нюсъм, наричайки Тръмп "инвазивен вид", който е превзел Републиканската партия.

Въпреки това Нюсъм предсказа, че републиканците ще претърпят тежко поражение на междинните избори за Конгреса през ноември.

Самият Нюсъм се счита за потенциален кандидат за президент от Демократическата партия през 2028 г., посочва ДПА.