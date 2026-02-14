Очакват се затруднения в пътуването заради буря в Северна Калифорния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Докато хората пътуват през уикенда, в голяма част от Северна Калифорния има зимна буря, а населените места се подготвят за обилен снеговалеж, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Националната метеорологична служба предупреди хората, пътуващи до и от Сиера Невада и популярните ски курорти там, да очакват значителни затруднения при пътуването и да проявят изключителна предпазливост.

Все още обаче има време хората да стигнат до дестинациите си за уикенда на Деня на президентите.

Дакари Андерсън, метеоролог от Националната метеорологична служба в офиса в Сакраменто, заяви пред АП, че от събота до неделя сутринта ще бъде "най-добрият период за пътуване" преди настъпването на студеното време.

Въпреки че по-рано през седмицата валя сняг, в събота условията останаха "спокойни", каза Андерсън. Очаква се обаче нещата да се променят в неделя следобед – в населените места, разположени на височина от 914 до 1219 метра, се очаква да падне между 30 и 60 сантиметра сняг.

"Най-големите натрупвания (на сняг) ще бъдат в по-труднодостъпните места, но все пак ще видим по-големи количества и в населените места", каза Андерсън.

Общините на по-голяма надморска височина могат да очакват много повече сняг – вероятно от 1,8 до 2,4 метра. Сред тях, според Андерсън, може да е Блу Каньон, рядко населена община, която се намира на 1 431 м. надморска височина и на около 80 км. От езерото Тахо.

Очаква се лошото време да продължи няколко дена и може да засегне части от Западна Невада и Южен Орегон.