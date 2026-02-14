В Нигерия са загинали най-малко 32-ма след нападения в 3 населени места

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 32-ма са загинали след едновременни нападения на въоръжени мъже срещу три населени места в североизточната част на Нигерия, съобщиха в събота полицията и местен жител, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Нападенията са били насочени срещу Тунга-Макери, Конкосо и Писа в района Боргу в щата Нигер.

Говорителят на полицията в щата Нигер Васиу Абиодун заяви, че шестима души са загинали при нападението срещу Тунга-Макери, добавяйки, че "все още не е установен броят на отвлечените лица".

Абиодун потвърди, че общината Конкосо е била атакувана, но не предостави повече подробности. "Съвместни екипи за сигурност са мобилизирани на мястото за оценка и продължават усилията за спасяване на жертвите", каза той.

Абдулахи Адаму, жител на Конкосо, заяви, че 26 души са загинали при атаката срещу неговата община. "Те действаха свободно, нямаше никаква охрана", каза той.

Северна Нигерия е в плен на сложна криза в областта на сигурността, в която участват както ислямски екстремисти, така и въоръжени банди, отвличащи хора за откуп.

Атаките в събота следват смъртоносна атака по-рано този месец в съседния щат Квара, при която загинаха 162 души.

През последните няколко месеца Нигерия е в центъра на вниманието на американското правителство, което обвини нигерийските власти, че не защитават християните, въпреки че атаките засягат както християни, така и мюсюлмани, посочва АП.