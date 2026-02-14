Банкови обирджии отново опразниха сейфове в германски град

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Неизвестни крадци са проникнали в 14 сейфа в клон на германска банка в Щур, Долна Саксония, съобщиха от полицията, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Властите са объркани и не могат да кажат кои са извършителите и какво са откраднали. "Не можем да кажем нищо за съдържанието", заяви говорител на полицията. "Не знаем какво са съхранявали там клиентите на банката", добави той.

Клиенти на банковия клон казаха пред ДПА, че случаят напомня на обир в Гелзенкирхен в Западна Германия след Коледа.

В края на декември крадци в Гелзенкирхен прониквали в трезор в продължение на няколко дни, използвайки специална бормашина от съседен подземен паркинг. Те разбиха над 3000 сейфа и избягаха с милиони в брой, бижута и ценности.

В Щур всичко се е случило много по-бързо, каза говорителят на полицията. Нападателите са ударили в петък по време на обедната почивка между 12 и 14 часа.

Неидентифицираните нападатели очевидно са проникнали в мазето през прозорец. Те са се насочили директно към стаята със сейфовете, разбили са вратата и са опразнили някои от сейфовете.

Според банката в стаята има 718 сейфа, 14 от които са били разбити и ограбени. "Всички останали сейфове са непокътнати", заявиха от банката.

Полицаите подозират, че извършителите не са имали достатъчно време да разбият други сейфове.