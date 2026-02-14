"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Венецуела освободи 17 политически затворници, съобщи комитетът по правата на човека на опозиционното движение "Ела, Венецуела" в публикация в "Екс", информира Ройтерс, цитирана от БТА.

CLIPPVE, неправителствена организация, съобщи отделно за освобождаването на политическите затворници, сред които 10 мъже и седем жени от затвора Зона 7 в Каракас.

Роднини пред затвора се присъединиха към гладна стачка, инициирана от затворниците, след като само 17 от над 50 задържани бяха освободени, съобщиха правозащитни групи.

От CLIPPVE заявиха, че протестът е искане към правителството "да изпълни обещанието, дадено миналата седмица от Хорхе Родригес, председател на Националното събрание на Венецуела, да освободи всички задържани в затвора.

Венецуела постепенно освобождава задържаните след залавянето на президента Николас Мадуро от САЩ , въпреки че процесът предизвика критики от правозащитни организации и семейства, които твърдят, че темпото е бавно и липсва прозрачност.

Освобождаванията идват, след като в четвъртък венецуелските законодатели отложиха дебат по законопроект за амнистия, който има за цел да предостави незабавно помилване на лица, лишени от свобода за участие в политически протести.

Правозащитната организация "Форо Пенал" каза, че е потвърдила повече от 430 освобождавания на политически затворници от 8 януари досега, но в това мисло не влизат тези, които са преместени под домашен арест.

Днес организацията оцени, че над 644 политически затворници остават в затвора, като това число включва 47 души, чието местонахождение е неизвестно, и 57 души, които наскоро са били обявени за затворници.

Правителството отрича да държи политически затворници и твърди, че тези, които са в затвора, са извършили престъпления.