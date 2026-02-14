ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелският външен министър ще присъства на първото заседание на Съвета за мир на Тръмп

Гидеон Саар КАДЪР: Екс/@gidonsaar

Външният министър на Израел Гидеон Саар ще присъства на първото официално заседание на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп на 19 февруари, предаде Ройтерс, позовавайки се на двама официални израелски представители.

Американски официални лица съобщиха на Ройтерс тази седмица, че Тръмп ще обяви многомилиарден план за възстановяване на Газа и подробни проекти за одобрени от ООН стабилизационни сили в палестинския анклав на срещата във Вашингтон, посочва световната агенция, цитирана от БТА.

Делегации от най-малко 20 държави, включително държавни глави, се очаква да присъстват на срещата на съвета, чието създаване беше одобрено с резолюция на Съвета за сигурност на ООН като част от плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Докато регионалните сили в Близкия изток, включително Турция, Египет, Саудитска Арабия и Катар, както и големи държави от други региони като Индонезия, са се присъединили към съвета, световните сили и традиционните западни съюзници на САЩ са по-предпазливи, отбелязва Ройтерс.

Американските официални лица заявиха, че срещата ще се фокусира върху ивицата Газа, където двете години война между Израел и радикалното палестинско движение "Хамас" са оставили голяма част от палестинския анклав в руини.

Израел и ислямистската групировка се съгласиха с плана на Тръмп миналата година, като примирието влезе в сила през октомври. Повече от 590 палестинци, много от които мирни жители, и четирима израелски войници са били убити оттогава, припомня Ройтерс.

Двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, въпреки че администрацията на Тръмп настоява, че е налице придвижване към следващите стъпки, предвидени в плана.

