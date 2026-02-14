Франция: Отравянето на Навални показва, че Путин може да използва химическо оръжие срещу народа си

Френският външен министър Жан-Ноел Баро днес заяви, че президентът Владимир Путин е готов да използва химически оръжия срещу руснаците, позовавайки се на последните заключения на Запада, че критикът на Кремъл Алексей Навални е бил отровен със смъртоносен нервно-паралитичен агент, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Правителствата на Франция, Великобритания, Германия, Швеция и Нидерландия заявиха в съвместно изявление, че са стигнали до заключението, че Навални е бил отровен със смъртоносно токсично вещество в наказателна колония преди две години. Руското правителство отрича всякаква отговорност за смъртта на Навални.

"Преди две години Алексей Навални е починал от отравяне с един от най-смъртоносните нервно-паралитични агенти. Сега знаем, че Владимир Путин е готов да използва химически оръжия срещу собствения си народ, за да запази властта си", заяви Баро в изявление в социалната платформа "Екс".

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че е "шокиран" от откритието, че руският опозиционен лидер Алексей Навални е бил убит със смъртоносен токсин, предаде ДПА.

"Никога не сме имали илюзии за същността на руския режим, но тези констатации, които получихме заедно с партньорските ни държави, наистина ме шокираха", заяви Вадефул пред ДПА в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.

Точните подробности за това как е бил извършен новият анализ на нервно-паралитичния агент не могат да бъдат напълно разкрити пред обществеността, каза Вадефул.

Той разкритикува онези, които обвиняват германското правителство в липса на желание за компромис и преговори с Москва за прекратяване на войната в Украйна.

"Тези хора трябва да осъзнаят, че става дума за режим, който е готов да защити собствената си система с всички необходими средства, дори извън рамките на морала и закона", подчерта Вадефул.