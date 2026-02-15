ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

11 човека са ранени при взрив на карнавал в Швейцария

11 души бяха ранени по време на карнавал в швейцарското село Шабле

11 души бяха ранени по време на карнавал в швейцарското село Шабле, кантон Вале, в югозападната част на страната, при взрив в превозно средство с оръдие за конфети, съобщи Франс прес, позовавайки се на местната полиция.

Според швейцарската обществена телевизия РТС (RTS) експлозията изглежда е била случайно стечение на обстоятелствата - била е причинена от въздушния компресор на оръдието за конфети.

"Взривът е бил малко преди 15:00 ч. (16:00 ч. бълг. вр.) на платформата, на която е било превозвано оръдието за конфети", се казва в изявление на полицията, цитирано от АФП.

11-те ранени са били прегледани от медици на място, а след това: настанени в болници в региона, добавят от полицията, цитирани от БТА.

11 души бяха ранени по време на карнавал в швейцарското село Шабле

