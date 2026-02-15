ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Робърт Търман, ученик на Далай Лама: Много хора се...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22289617 www.24chasa.bg

Зеленски провел телефонен разговор със зетя на Тръмп и специалния му пратеник Уиткоф

2508
Украинският президент Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес, че е имал телефонен разговор със специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, и със зетя на американския президент - Джаред Къшнър, предаде Франс прес.

Разговорът е бил във връзка с новия кръг от преговори между Киев, Москва и Вашингтон за край на войната в Украйна, който е насрочен за следващата седмица в швейцарския град Женева.

"Разговарях с пратениците на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди тристранните срещи в Женева. Разчитаме на наистина продуктивни срещи", заяви Зеленски в социалните мрежи.

Украинският президент Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците