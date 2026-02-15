Зеленски провел телефонен разговор със зетя на Тръмп и специалния му пратеник Уиткоф

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес, че е имал телефонен разговор със специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, и със зетя на американския президент - Джаред Къшнър, предаде Франс прес.

Разговорът е бил във връзка с новия кръг от преговори между Киев, Москва и Вашингтон за край на войната в Украйна, който е насрочен за следващата седмица в швейцарския град Женева.

"Разговарях с пратениците на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди тристранните срещи в Женева. Разчитаме на наистина продуктивни срещи", заяви Зеленски в социалните мрежи.