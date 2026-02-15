ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Робърт Търман, ученик на Далай Лама: Много хора се...

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22289652 www.24chasa.bg

Нобеловата лауреатка за мир Наргес Мохамади е била преместена в затвор в Северен Иран

Наргес Мохамади КАДЪР: Ютуб/ABC News (Australia)

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2023 година - иранката Наргес Мохамади, която е задържана от декември, е била преместена в затвор в Северен Иран, съобщи съпругът ѝ снощи, съобщи Франс прес.

Роднини на Мохамади изразиха загриженост за здравето ѝ, допълва агенцията.

Наскоро осъдената на шест години затвор активистка за правата на човека беше арестувана на 12 декември в североизточния град Машхад заедно със свои съмишленици, след като държа реч на възпоменателна церемония за адвокат, който беше намерен мъртъв.

Оттогава тя е била държана в център за задържане на Министерството на разузнаването в Машхад, а наскоро е преместена в затвор в Занджан, в северната част на страната, посочи съпругът ѝ Таги Рахмани в социалната платформа "Екс". Рахмани, който живее във френската столица Париж, смята тази мярка за равносилна на "изгнание".

Фондацията на Мохамади, ръководена от семейството ѝ и нейни поддръжници, посочи, че прехвърлянето е станало във вторник, но активистката е успяла да съобщи за него едва вчера в телефонен разговор с иранския си адвокат Мостафа Нили.

"По време на краткия ни разговор тя говори за насилието, на което е била подложена по време на ареста си, за натиска, упражнен при разпитите, и за особено силните удари, които е получила по главата", написа Нили на свой ред в "Екс", цитиран от БТА. "Тези удари са причинили замаяност (...) и замъгляване на зрението. По тялото ѝ има синини и следи от сериозно физическо насилие", добавя той.

Наргес Мохамади КАДЪР: Ютуб/ABC News (Australia)

