Нобеловата лауреатка за мир Наргес Мохамади е била преместена в затвор в Северен Иран

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2023 година - иранката Наргес Мохамади, която е задържана от декември, е била преместена в затвор в Северен Иран, съобщи съпругът ѝ снощи, съобщи Франс прес.
Роднини на Мохамади изразиха загриженост за здравето ѝ, допълва агенцията.
Наскоро осъдената на шест години затвор активистка за правата на човека беше арестувана на 12 декември в североизточния град Машхад заедно със свои съмишленици, след като държа реч на възпоменателна церемония за адвокат, който беше намерен мъртъв.
Оттогава тя е била държана в център за задържане на Министерството на разузнаването в Машхад, а наскоро е преместена в затвор в Занджан, в северната част на страната, посочи съпругът ѝ Таги Рахмани в социалната платформа "Екс". Рахмани, който живее във френската столица Париж, смята тази мярка за равносилна на "изгнание".
Фондацията на Мохамади, ръководена от семейството ѝ и нейни поддръжници, посочи, че прехвърлянето е станало във вторник, но активистката е успяла да съобщи за него едва вчера в телефонен разговор с иранския си адвокат Мостафа Нили.
"По време на краткия ни разговор тя говори за насилието, на което е била подложена по време на ареста си, за натиска, упражнен при разпитите, и за особено силните удари, които е получила по главата", написа Нили на свой ред в "Екс", цитиран от БТА. "Тези удари са причинили замаяност (...) и замъгляване на зрението. По тялото ѝ има синини и следи от сериозно физическо насилие", добавя той.