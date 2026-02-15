ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Робърт Търман, ученик на Далай Лама: Много хора се...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22289666 www.24chasa.bg

Нова Зеландия се готви за още проливни дъждове и силни бури след наводнения, които взеха жертва

2132
Проливни дъждове и наводнения СНИМКА: Pixabay

Метеорологичната служба на Нова Зеландия предупреди днес за засилване на проливните дъждове и бурите в северната част на островната държава, ден след като взелите жертва наводнения доведоха до прекъсвания в електроснабдяванията, блокиране на пътища заради свлачища и евакуация на граждани, съобщи Ройтерс.

"Ниско над Северния остров днес навлиза циклон от изток, съпътстван от проливни дъждове и силни бури в източната, централната и южната част на острова", съобщи националната метеорологична служба. Най-лошото време се очаква късно днес.

Прогнозата е метеорологичните условия да се подобрят незначително утре, съобщи службата на сайта си. Проливни дъждове започнаха да се изливат в Нова Зеландия в петък, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Властите в силно засегнатия от бурите и пороите окръг Отороханга обявиха извънредно положение днес. Става въпрос за селскостопански район с население около 10 000 души, който се намира на около 180 километра от най-населения новозеландски град Окланд.

Без ток са останали 2452 домакинства на Северния остров, съобщи енергийната компания "Пауърко" (Powerco) на уебстраницата си.

Жертвата от вчера е мъж, който очевидно е бил отнесен в автомобила си от наводнение, обявиха новозеландските власти, добавяйки, че около 80 души са били евакуирани.

Проливни дъждове и наводнения СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците