Нова Зеландия се готви за още проливни дъждове и силни бури след наводнения, които взеха жертва

Метеорологичната служба на Нова Зеландия предупреди днес за засилване на проливните дъждове и бурите в северната част на островната държава, ден след като взелите жертва наводнения доведоха до прекъсвания в електроснабдяванията, блокиране на пътища заради свлачища и евакуация на граждани, съобщи Ройтерс.

"Ниско над Северния остров днес навлиза циклон от изток, съпътстван от проливни дъждове и силни бури в източната, централната и южната част на острова", съобщи националната метеорологична служба. Най-лошото време се очаква късно днес.

Прогнозата е метеорологичните условия да се подобрят незначително утре, съобщи службата на сайта си. Проливни дъждове започнаха да се изливат в Нова Зеландия в петък, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Властите в силно засегнатия от бурите и пороите окръг Отороханга обявиха извънредно положение днес. Става въпрос за селскостопански район с население около 10 000 души, който се намира на около 180 километра от най-населения новозеландски град Окланд.

Без ток са останали 2452 домакинства на Северния остров, съобщи енергийната компания "Пауърко" (Powerco) на уебстраницата си.

Жертвата от вчера е мъж, който очевидно е бил отнесен в автомобила си от наводнение, обявиха новозеландските власти, добавяйки, че около 80 души са били евакуирани.