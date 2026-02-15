Стармър категоричен: остава лидер на Лейбъристката партия и за следващите общи избори

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър е категоричен, че той ще е лидерът на Лейбъритската партия и за следващите общи избори в Обединеното кралство, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА. Същевременно Стармър призна, че да назначи Питър Манделсън за посланик в САЩ е било "грешка".

Репутацията на премиера пострада сериозно през последните седмици от "противоречията около назначението на Манделсън въпреки връзката му с покойния Джефри Епстийн - осъден сексуален престъпник, трите оставки на "Даунинг стрийт" и призивите да се оттегли от поста".

Говорейки за днешното, неделно издание на британския в. "Сън" от Мюнхен, където участва в Международната конференция по сигурността, Стармър даде да се разбере, че се противопоставя на идеите за оставката си и информациите за заговор в Лейбъристката партия за отстраняването му.

"Спечелих лидерството на Лейбъристката партия, когато хората казваха, че няма да го направя. Промених Лейбъристката партия, когато хората казваха, че не мога. Спечелих избори, когато хората казваха, че не можем да спечелим. А сега възнамерявам да променя страната - каквото и да говорят другите", заяви той пред "Сън".

По думите му е "абсолютно" сигурно, че ще поведе Лейбъристката партия на следващите избори, пише БТА.

В изказването си на Мюнхенската конференция по сигурността Стармър заяви, че "е завършил седмицата много по-силно", отколкото я е започнал, след период на политическа турбуленция, отбелязва Пи Ей Мидия.