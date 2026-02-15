ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Робърт Търман, ученик на Далай Лама: Много хора се...

Хилъри Клинтън: Позорна е позицията на Доналд Тръмп за Украйна

3176
Хилъри Клинтън СНИМКА: Екс/ @ProRightMemes

Бившият държавен секретар на САЩ Хилъри Клинтън отправи вчера остри критики срещу позицията на администрацията на Тръмп по отношение на Украйна, определяйки я като „позорна", съобщи ДПА.

„Мисля, че усилията да се принуди Украйна да сключи капитулационно споразумение с (руския президент Владимир) Путин са позорни", каза Клинтън по време на дискусия на Конференцията по сигурността в Мюнхен.

„Вярвам, че Украйна е на първа линия на борбата за нашата демокрация, за нашите ценности на свобода и цивилизация, като дава хиляди жертви и вижда страната си разрушена от манията на един човек да я контролира", каза Клинтън.

Американският президент Доналд Тръмп „или не разбира, или не му пука за това страдание", добави тя, цитирана от БТА.

Русия започна пълномащабното си нашествие в Украйна преди почти четири години по заповед на Путин. Клинтън и съпругът ѝ, бившият президент на САЩ Бил Клинтън, критикуват политиката на Тръмп. Хилъри Клинтън и Тръмп бяха съперници на президентските избори в САЩ през 2016 г., на които тя загуби срещу сегашния президент.

Хилъри Клинтън СНИМКА: Екс/ @ProRightMemes

