US сайт: Тръмп и Нетаняху съгласни, че САЩ трябва да притиснат Иран да намали износа на петрол за Китай

Американският президент Доналд Тръмп и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху са стигнали до единодушие на срещата си в Белия дом в сряда по въпроса, че САЩ трябва да работят за намаляване на износа на петрол от Иран за Китай, информира американският новинарски сайт "Аксиос".

"Съгласихме се, че ще действаме с пълна сила, с максимален натиск върху Иран, например по въпроса за продажбите на петрол от Иран на Китай", заявява за "Аксиос" високопоставен американски представител.

Световната агенция Ройтерс отбелязва, че на този етап от китайското външно министерство не са отговорили на запитването ѝ по темата.

С Китай са свързани над 80% от износа на иранския петрол. Всяко намаляване на обема на експорта би означавало по-ниски приходи за Иран, обръща внимание Ройтерс, цитирана от БТА.