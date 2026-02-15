ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Външният министър на Украйна и Кая Калас обсъдиха по-тежки санкции за Русия и пътя на страната към ЕС

1128
Кая Калас СНИМКА: Ройтерс

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига и Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас обсъдиха в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността мирния преговорен процес, увеличаването на натиска върху Русия с по-тежки санкции и присъединяването на Украйна към ЕС, съобщи Укринформ.

Сибига сподели подробности от срещата в публикация в социалната платформа "Екс".

"Имах много задълбочена среща с Кая Калас, фокусирана върху три основни теми", заяви Сибига.

В центъра на разговора на двете страни са били усилията за мир и как те могат да бъдат ускорени със съдействието на ЕС и САЩ, отбелязва Укринформ.

Сибига и Калас са дискутирали и по-бързото приемане на 20-и пакет от по-тежки санкции за Москва, както и забрана за плаване за корабите от така наречения руски сенчест флот.

Говорено е и за забрана за влизане в ЕС на хора, участвали на страната на Русия във водената от Кремъл война в Украйна, пише БТА.

По думите на Сибига приемането на Украйна в ЕС е възприемано като "една от ключовите гаранции за сигурност за Киев и за цяла Европа".

