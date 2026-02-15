Иран готов на компромиси по ядреното споразумение, ако САЩ обсъдят отмяната на санкциите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран е готов да обмисли компромиси с цел постигането на ядрено споразумение, ако САЩ са готови да обсъдят отмяна на санкциите, заяви иранският заместник-министър Маджид Тахт Раванчи, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той направи това изявление в интервю, публикувано днес от Би Би Си.

Американски представители са заявявали неведнъж, че Техеран, а не Вашингтон затруднява постигането на напредък. Вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че американският президент Доналд Тръмп предпочита да постигне сделка, но това е "много трудно", припомня агенцията.