Датският премиер: Желанието на Тръмп за контрол върху Гренландия си остава абсолютно същото

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен заяви днес, че амбицията на американския президент Доналд Тръмп да завземе Гренландия не е намаляла, съобщи ДПА. Най-големият остров в света е полуавтономна територия на Кралство Дания.

Макар и перспективата за конфликт между съюзниците в НАТО относно Гренландия да се е отдалечила през последните седмици, Фредериксен каза, че кризата не е приключила, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

"Мисля, че желанието на президента на САЩ (за контрол върху Гренландия - бел. ред.) си остава абсолютно същото. Той е напълно сериозен по този въпрос", подчерта Фрадериксен по време на дискусионен форум в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността.

Водещият на дискусията попита министър-председателката на Дания има ли цена, на която страната ѝ би се съгласила да продаде Гренландия на Тръмп.

"Разбира се, че не", отговори Фредериксен. "Може ли да сложите цена на част от Испания? Или на част от САЩ?", попита на свой ред тя.

"Трябва да защитаваме суверенните държави. Трябва да защитаваме човешкото право на самоопределяне. А хората в Гренландия дадоха ясно да се разбере: те не искат да станат американци", посочи датската лидерка.

Тя отбеляза, че подкрепя засиленото присъствие на НАТО в Гренландия по линия на отбраната на Арктика - една от основните причини, които изтъква Тръмп, в стремежа си към американски контрол на богатата на природни ресурси територия.

По време на годишната среща на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос миналия месец американският президент оттегли заплахата си да използва военна сила, за да придобие Гренландия, пише ДПА. Той отмени и наказателните мита за някои европейски държави, които се противопоставят на неговите намерения спрямо полуавтономната датска територия.

САЩ, Дания и Гренландия водят разговори за бъдещето на Гренландия, включително и в кулоарите на Мюнхенската конференция. Вчера Фредериксен и гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен се срещнаха в баварската столица с американския държавен секретар Марко Рубио.

Освен това днес Фредериксен призова партньорите в НАТО да засвидетелстват дългосрочен ангажимент към новата мисия на алианса - "Арктически страж", посочвайки, че тази мисия трябва да се разраства поетапно.