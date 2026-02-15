81-годишен загина в пожар в апартамента си в Северна Германия

Мъж на 81 години бе намерен мъртъв, след като пожар избухна в апартамент над търговски център в северния германски град Кил, съобщи ДПА, като се позова на съобщение на полицията от снощи.

Жертвата е обитавала въпросния апартамент, уточнява полицията. Все още не е ясна причината за пожара, но е сигурно, че домът вече не става за живеене.

Двама души са се нагълтали с дим и са получили медицинска помощ на място. Останалите жители в сградата, които са били там по време на пожара, не са пострадали. Било им е позволено да се върнат в апартаментите си, пояснява ДПА, цитирана от БТА.

Екип от огнеборци се е отзовал на сигнал около 20:20 ч. снощи местно време (21:20 ч. бълг. вр.). Първоначално няколко души са били обявени за изчезнали. Цялата сграда е била обхваната от дима.

Според репортер на ДПА пожарът е бил в апартамент на третия етаж.