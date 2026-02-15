Израелската армия е поразила обекти на "Хизбула" в Южен Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия обяви днес, че е нанесла удари по редица обекти на ливанското шиитско движение "Хизбула" в Южен Ливан, информира ДПА.

Оръжейни складове и ракетни установки на "Хизбула" са били атакувани в няколко района в южната част на Ливан, уточниха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) в изявление в приложението "Телеграм".

"Наличието на оръжията, по които бяха нанесени ударите ни, представлява нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан", се казва в изявлението.

ДПА съобщава, че не може да провери информацията по независим път. Израелската армия не е предоставила данни за пострадали хора.

В споразумението между Израел и "Хизбула", което е в сила от ноември 2024 г., влиза и разоръжаването на подкрепяната от Иран групировка, пише ДПА, цитирана от БТА.

Според данни на ливанското правителство над 300 души са били убити, откакто е договорено прекратяването на огъня.

"Силите за отбрана ще продължат с операциите си по отстраняването на всяка възможна заплаха за Държавата Израел", посочва израелската армия.