ООН: Над 6000 са убитите при превземането на Ел Фашер от суданските Сили за бърза подкрепа

Над 6000 души са били убити през трите дни в края на октомври миналата година, в рамките на които суданските паравоенни Сили за бърза подкрепа (СБП) са отприщили "вълна от насилие..., шокираща по своите измерения и жестокост" в северната провинция Дарфур, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на ООН.

Офанзивата на СБП за превземането на столицата на провинцията - град Ел Фашер, е включвала масови убийства, които са равнозначни на военни престъпления и престъпления срещу човечеството, сочи доклад на Върховния комисариат по човешките права към ООН.

"Нарушенията, извършени от СБП и съюзническите им милиции във финалната офанзива за превземането на Ел Фашер, подчертават, че постоянната безнаказаност подхранва продължаващата спирала на насилие", каза върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк.

СБП и сродните им милиции джанджауид (в превод от арабски "дяволи на коне" - бел. ред.) превзеха град Ел Фашер, единствения останал бастион на суданската армия в провинция Дарфур, на 26 октомври. Те се развилняха в града и околностите му след повече от 18 месеца обсада, посочва АП, цитирана от БТА.

Двайсет и девет страничният доклад на ООН описва подробно зверствата, вариращи от масови убийства и екзекуции през сексуално насилие до отвличания за откуп, мъчения, малтретиране и изчезване. В много случаи нападенията са били на етническа основа, се казва в доклада.