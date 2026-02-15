Канадската външна министърка се срещна с китайския си колега в Мюнхен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Канадската външна министърка Анита Ананд се е срещнала с китайския си колега Ван И в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщи китайската новинарска агенция Синхуа.

Ван И е приветствал министър-председателя на Канада Марк Карни, който бе на посещение в Китай миналия месец. Китайският първи дипломат нарече визитата "продуктивна".

Посещението на Карни в Китйй доказва, че настоящото канадско правителство следва нова политика по отношение на Пекин, отбеляза Ван, цитиран от Синхуа и БТА.

На свой ред Ананд заяви, че посещението на премиера е било "голям успех" и е дало началото на нова ера в канадско-китайските взаимоотношения.