ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Робърт Търман, ученик на Далай Лама: Много хора се...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22289833 www.24chasa.bg

Канадската външна министърка се срещна с китайския си колега в Мюнхен

1372
Анита Ананд СНИМКА: Ройтерс

Канадската външна министърка Анита Ананд се е срещнала с китайския си колега Ван И в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщи китайската новинарска агенция Синхуа.

Ван И е приветствал министър-председателя на Канада Марк Карни, който бе на посещение в Китай миналия месец. Китайският първи дипломат нарече визитата "продуктивна".

Посещението на Карни в Китйй доказва, че настоящото канадско правителство следва нова политика по отношение на Пекин, отбеляза Ван, цитиран от Синхуа и БТА.

На свой ред Ананд заяви, че посещението на премиера е било "голям успех" и е дало началото на нова ера в канадско-китайските взаимоотношения.

Анита Ананд СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците