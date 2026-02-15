ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Австралия влага близо 3 млрд. щатски долара в корабостроителница за атомни подводници

Антъни Албанезе КАДЪР: Туитър/@AlboMP

Австралия обяви днес, че ще изразходва 3,9 милиарда австралийски долара (близо 3 млрд. щатски долара), за да "напредне" с изграждането на корабостроителница за атомни подводници в рамките на тристранната програма АУКУС (AUKUS), съобщи Ройтерс.

АУКУС (от А като Австралия, UK като Обединеното кралство и US като Съединените щати) е пакт за атомни подводници, сключен от Австралия, Великобритания и САЩ през 2021 г., по силата на който Австралия ще се въоръжава с бойните плавателни съдове от следващото десетилетие насетне, за да се противопостави на китайските амбиции в Индийско-тихоокеанския регион, уточнява световната агенция.

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи споменатата сума като първи транш за новата корабостроителница в Озбърн, предградие на Аделаида в щата Южна Австралия.

"Инвестицията в корабостроителницата за подводници в Озбърн е стратегическа за въоръжаването на Австралия с конвенционални атомни подводници", се казва в изявление на Албанезе.

Според официалните проекти общото вложение е 30 милиарда австралийски долара, които ще бъдат дадени "в близките десетилетия", заявява премиерът, цитиран от БТА.

Антъни Албанезе КАДЪР: Туитър/@AlboMP

