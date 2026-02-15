Индонезийските войски в Газа ще избягват бойни действия

Индонезийските войски, подготвени за разполагане в Газа като част от планираната международни сили за стабилизация ще останат под командването на Джакарта, ще избягват бойни действия и ще бъдат изтеглени, ако мисията се отклони от плана, заявиха снощи властите, цитирани от ДПА.

В писмена декларация индонезийското външно министерство заяви, че нейните сили ще останат под национално командване, което ще се осъществява в съответствие с Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН, международното право и неутралната външна политика на страната.

„Индонезийските военни няма да участват в бойни операции или действия, водещи до пряка конфронтация с въоръжени групи", заяви министерството.

Личният състав на Индонезийските национални въоръжени сили ще бъде назначаван само за хуманитарни и стабилизационни задачи, включително защита на цивилни лица, медицинска помощ, подкрепа за възстановяване и обучение на палестинските полицейски сили.

Правителството добави, че сила може да бъде използвана само за самоотбрана или за поддържане на мандата на мисията и само като последна мярка. Джакарта също така подчерта, че всяко разполагане на сили ще изисква съгласието на Палестинската автономия и потвърди подкрепата си за решението с две държави на израелско-палестинския конфликт.

Индонезия добави, че ще изтегли войските си, ако мисията се отклони от националните оперативни условия, като същевременно се ангажира да се противопостави на всяко насилствено преместване или демографски промени, засягащи палестинците.

Предложеното разполагане на войски идва на фона на международни дискусии за мерките за сигурност в Газа. По-рано тази седмица Осама Хамдан, представител на палестинската въоръжена групировка "Хамас", заяви, че групировката отхвърля чуждестранно попечителство над територията и очаква всяка международна сила да остане неутрална и с ограничен обхват, съобщава БТА.

Началникът на генералния щаб на индонезийската армия генерал Марули Симанджунтак заяви, че страната може да изпрати между 5000 и 8000 души, въпреки че преговорите все още продължават и окончателно решение не е взето. Подготовката, включително обучението, е започнала, но графикът за разполагането все още не е потвърден.

Индонезия, най-голямата страна в света с мюсюлманско мнозинство и дългогодишен поддръжник на палестинската държавност, е сред най-големите участници в мисиите на ООН за поддържане на мира от Югоизточна Азия.