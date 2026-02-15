ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В централата на ООН се проведе „Прелюдия към Пролетния празник“

КМГ

2420
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 13 февруари в Ню Йорк се състоя специалното издание за ООН на събитието „Прелюдия към Галата за Пролетния празник", организирано от Китайската медийна група.

В проявата участваха около 300 гости – дипломати от различни страни, представители на агенции на ООН и дейци от културните, икономическите и медийните среди на Китай и САЩ.

Видеообръщения отправиха директорът на Китайската медийна група Шън Хайсюн и заместник-генералният секретар на ООН по глобалните комуникации Мелиса Флеминг.

Шън Хайсюн подчерта, че галата за Китайската нова година е най-гледаното ежегодно културно събитие в света и вече 43 поредни години е „духовна новогодишна трапеза", която обединява китайците по света и техните приятели.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

