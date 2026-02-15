ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сп. „Циушъ“ публикува статия на Си Дзинпин за приоритетните задачи в икономическата работа

В четвъртия брой на списание „Циушъ", който ще излезе на 16 февруари, ще бъде публикувана статия на Си Дзинпин, озаглавена „Приоритетните задачи в текущата икономическа работа". Текстът представлява откъс от речта на китайския лидер на Централната конференция по икономическата работа, която се проведе на10 декември 2025 г., пише КМГ.

В статията се подчертава необходимостта от провеждане на политика на отваряне към външния свят и насърчаване на взаимноизгодно сътрудничество в множество области. Посочва се, че структурата на международната търговия и икономика се преструктурира и че чрез отвореност трябва да се засилва сътрудничеството и да се осигури плавна циркулация между вътрешния и международния пазар.

Предвижда се стабилно разширяване на институционалната отвореност, поетапно увеличаване на самостоятелното отваряне на Китай в сектора на услугите, оптимизиране на разположението и обхвата на зоните за свободна търговия, както и последователно изграждане на Хайнанската зона за свободна търговия. Акцент се поставя върху интегрираното развитие на търговията и инвестициите, както и върху свързването на вътрешната и външната търговия.

Статията призовава за насърчаване на износа на услуги и активно развитие на дигиталната и зелената търговия, задълбочаване на реформите в механизмите за привличане на чуждестранни инвестиции, стимулиране на реинвестирането на чужд капитал в страната и разширяване на локализираното производство. Предвижда се и усъвършенстване на цялостната система за задгранични услуги, висококачествено развитие на инициативата „Един пояс, един път", както и сключване на повече регионални и двустранни споразумения за търговия и инвестиции.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

