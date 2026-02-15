Пекин стартира мащабен план за модернизация на чаената индустрия

Китайското правителство представи нови насоки за модернизация на чаената индустрия, с амбициозната цел до 2030 г. общият размер на цялата индустриална верига да достигне 1,5 трилиона юана (216 млрд. щатски долара). Това пише КМГ.

Основните усилия ще бъдат насочени към значително повишаване на качеството и ефективността на сектора. До края на десетилетието Китай планира да изгради индустриална система, която да разполага със стабилни доставки, екологично устойчива, интелигентна и международно конкурентоспособна.

В насоките са заложени и междинни цели за 2028 г., които предвиждат устойчив напредък в основните традиционни региони за производство на чай, както и допълнително повишаване на качеството и ефективността на местните специализирани производства. Акцент се поставя върху модернизацията на индустриалната верига, разширяване на продуктовото разнообразие и създаване на нови форми на потребление.

За постигане на тези цели документът очертава редица ключови задачи, сред които засилване на научно-технологичните иновации, подкрепа за пазарните участници и развитие на специализирани индустриални клъстери. Ще се насърчава и по-широкото използване на чаени суровини и съставки в сектори като битови продукти, битова химия, козметика и здравеопазване.