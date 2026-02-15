Китай създава постоянен финансов механизъм срещу повторното изпадане в бедност

Китай публикува насоки за създаване на постоянен механизъм за финансова подкрепа, насочен към предотвратяване на повторно изпадане в бедност и ускоряване на цялостното възраждане на селските райони. Това пише КМГ.

Документът е изработен съвместно от Китайската централна банка, Държавната администрация за финансово регулиране, Регулаторната комисия за ценни книга и Министерството на земеделието и селските и в него се очертава пакет от финансови мерки в подкрепа на уязвимите групи от населението и развитието на селските общности.

Насоките предвиждат усъвършенстване на дългосрочен, ориентиран към развитие механизъм за финансова помощ за ключови групи, както и оптимизиране на програмите за микрокредитиране на хора, изведени от бедност, и на селски домакинства. Целта е да се осигури постоянна подкрепа за предотвратяване на връщането на селското население под прага на бедността.

Документът подчертава необходимостта от увеличаване на финансовите ресурси в приоритетни области и подобряване на финансовите услуги за производството на зърно и хранителни масла. Предвижда се също разширяване на средносрочното и дългосрочно финансиране за селската инфраструктура и подкрепа за интегрираното развитие на земеделие, култура и туризъм.

Насоките призовават финансовите институции, особено в по-слабо развитите региони, да емитират специализирани облигации в подкрепа на малките и микропредприятията и секторите, свързани със земеделието.