Уан И призова Германия да бъде стабилизиращ фактор в китайско-европейските отношения

На среща с германския канцлер Фридрих Мерц в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността китайският външен министър Уан И призова Берлин да се превърне в двигател на прагматичното сътрудничество и стабилизиращ фактор в стратегическите отношения между Китай и Европа. Това пише КМГ.

Китай подкрепя стремежа на Германия и Европа към стратегическа автономия, като това, по думите на Уан И, съвпада с инициативите на Пекин за укрепване на международната система с централната роля на ООН и с инициативата му за глобално управление, насочени към насърчаване на по-справедлив световен ред.

Китайският дипломат подчерта, че Пекин и Берлин споделят широки общи интереси и имат взаимно допълващи се икономики. Китай остава отворен за чуждестранни инвестиции и очаква по-справедлива бизнес среда за своите компании в Германия, като е готов да работи за разширяване на сътрудничеството и за издигане на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни на ново ниво, каза още Уан И.

От своя страна Фридрих Мерц оцени високо развитието на Китай и ролята му в световната икономика. Той подчерта, че Германия се противопоставя на протекционизма, подкрепя свободната търговия и насърчава германските компании да инвестират в Китай. Канцлерът потвърди ангажимента на Берлин към политиката за „един Китай" и заяви готовност за по-тесен диалог и задълбочаване на двустранните отношения.