На 14 февруари членът на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи Уан И участва в Мюнхенската конференция по сигурността, където произнесе реч и отговори на въпроси от публиката в „Китайска сесия". Това пише КМГ.

В отговор на въпрос за ролята на Китай в новото обостряне на напрежението в азиатско-тихоокеанския регион Уан И заяви: „Не съм съгласен, че напрежението в азиатско-тихоокеанския регион се засилва. Оглеждайки се по света, само Азия все още запазва общ мир. Дори локалният конфликт, който се появи на границата между Камбоджа и Тайланд преди малко, бързо беше потушен благодарение на усилията на всички страни, а Китай също играе роля по въпроса. Китай вече е опората на мира в Азия. Като важна сила за мир в света днес, Китай ще продължи да играе конструктивна роля за мира и стабилността в региона."

Уан И добави, че азиатският регион също не е безпроблемен и спокоен, и сега трябва да бъдем нащрек за опасните тенденции, които се появиха наскоро в Япония. Министър-председател на Япония дори публично заяви, че „кризисна ситуация за съществуването" на Япония, при която може да упражни правото на колективна самозащита, възниква, ако се случи нещо в Тайванския проток. Това е първият път след 80 години от войната, когато японски министър-председател публично изрече такива безумни думи. Това директно предизвиква националния суверенитет на Китай, директно предизвиква следвоенното международно порядъчност, според което Тайван е върнат на Китай, и директно престъпва политическите обещания, дадени от Япония на Китай. Китай разбира се не може да се съгласи, и 1,4 милиарда китайци няма да се съгласят!"