КМГ излъчи „Вечер на класиката 2025“, посветена на 120 години китайско кино

1900
Продуцираната от Центъра за глобални програми на китайски език към Китайска медийна група програма „Вечер на класиката 2025" беше излъчена на 14 февруари от 20:00 ч. по телевизионните канали CCTV-1 и CCTV-4, като паралелно се предаваше и в новинарските и дигиталните платформи на медията.

Тазгодишното издание бе посветено на темата „120 години китайско кино" и в него бе направен преглед на класически филми, насочен към възстановяване на колективната памет, съхранена в образите на екрана, и същевременно бяха демонстрирани съвременните иновациите и пробивите на китайското кино.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

