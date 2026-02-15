Макрон осъди "антисемитските" изказвания на френската крайна левица

Френският президент Еманюел Макрон осъди появата на „антисемитски изказвания", с които „трябва да се борим", сред представителите на партията "Непокорна Франция", която той определи като крайнолявата част на френския политически спектър, съобщи Франс прес, като цитира интервю за радиостанция на еврейската общност, публикувано днес.

"Мисля, че не е голяма тайна да се каже, че те са крайната левица", заяви държавният глава пред Радио Же. "Непокорна Франция" оспорва тази класификация, направена наскоро от френското министерство на вътрешните работи с оглед на предстоящите общински избори.

"Забелязвам, че с позициите, които заемат, особено по отношение на антисемитизма, те нарушават основните принципи на Републиката", добави Макрон.

В тази формация "очевидно се проявяват антисемитски изказвания", заяви държавният глава. Той отбеляза, че представители на крайнодесния "Национален сбор" "по същия начин изразяват и защитават идеи", противоречащи на републиканските принципи.

В петък, на церемония в памет на евреина Илан Халими, отвлечен и измъчван до смърт през 2006 г., Еманюел Макрон осъди "антисемитската хидра", която се промъква "във всяка пукнатина" на обществото. Той обеща, че правителството му ще представи закон, предвиждащ "задължителна забрана за допускане до избори" на лица, заемащи изборни длъжности, които бъдат признати за виновни в "антисемитски, расистки и дискриминационни действия и изказвания", цитира БТА.

Френският президент реагира и на неотдавнашните изказвания на лидера на партия "Републиканците" Брюно Ретайо, който критикува предполагаеми "отклонения от правовата държава".

"Понякога е необходимо да се променят правилата, а с тях и правовата държава, но трябва да се подхожда с голямо внимание към правовата държава, защото тя ни гарантира възможността да живеем свободно и заедно", подчерта Макрон. За да се справим с предизвикателствата, пред които е изправена Франция, "не трябва (...) да разрушаваме нашата конституция или да даваме на французите усещането, че техните проблеми произтичат от нея".