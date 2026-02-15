ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милена Тодорова и Лора Христова свалиха всички миш...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22290482 www.24chasa.bg

Киър Стармър призова европейците да поемат по-голяма отговорност за сигурността си

КМГ

1008
Киър Стармър Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 14 февруари британският премиер Киър Стармър изнесе реч на Мюнхенската конференция по сигурността, в която призова Европа да ускори превъоръжаването си и да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбраната. Това пише КМГ.

В изказването си Стърмър подчерта, че дори в бъдеще да бъде постигнато мирно споразумение между Русия и Украйна, заплахите пред Европа няма да изчезнат. Според него континентът не може повече да разчита на инерцията на старото мислене, а трябва „да стъпи на собствените си крака". „В тази епоха твърдата сила е валута. Трябва да притежаваме възпиращи способности", подчерта той.

Стърмър призна, че Съединените щати ясно са заявили очакването Европа да поеме основната отговорност за собствената си отбрана и че това ще се превърне в „нова нормалност". В същото време той посочи, че засилването на европейската самостоятелност не означава разрив със САЩ. „Това, от което се нуждаем, е преход от прекомерна зависимост към взаимна зависимост", каза премиерът.

Киър Стармър Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите