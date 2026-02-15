КМГ ще излъчи празничната гала програма за Пролетния фестивал на 16 февруари от 20:00 часа

На 14 февруари се проведе петата генерална репетиция на галата за Пролетния празник на Китайската медийна група. На главната сцена в Пекин и още четири в различни градове бяха представени различни жанрове – творчески, песни и танци, акробатика, традиционна оперa, бойни изкуства, скечове и магични номера и други.

Така тази „културна новогодишна трапеза", която носи послание за щастие и красота в духа на семейното събиране, вече е напълно готова и ще съпроводи китайците и всички хора по света в новата Година на Коня.

Четирите регионални сцени, всяка със своя отличителен стил и емоция, разгръщат енергията на Китай в широка новогодишна панорама. Зрителите ще се потопят в огненото празнично настроение сред лед и сняг на сцената в Харбин, провинция Хейлундзян; ще усетят хармонията на културното многообразие чрез песни и танци, смесващи китайски и чужди елементи, в Иу, провинция Джъдзян; сцената в Хъфей ще предложи изящна „анхуейска" картина чрез операта Хуанмей и традиционната живопис с туш; а сцената в Ибин, провинция Съчуан, чрез горещата си енергия и елементи от нематериалното културно наследство ще изрази дух на устрем и напредък.

Програмата ще бъде излъчена на 16 февруари от 20:00 часа пекинско време.