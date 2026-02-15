ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 години преди Калушев полицията в Монтана учи де...

Новата година по китайския лунен календар – Годината на Коня

КМГ

856
Снимка: Китайска медийна група

Здравейте, скъпи български приятели! В навечерието сме на Новата година по китайския лунен календар – Годината на Коня. Днес ще разгледаме символиката на коня в България и в Китай.

Вижте повече във видеото на КМГ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

