Китай иска да издигне отношенията си с Германия на "ново равнище"

Пекин се надява да издигне отношенията си с Берлин на "ново равнище", заяви китайският външен министър Ван И пред германския канцлер Фридрих Мерц по време на среща снощи в кулоарите на Мюнхенската конференцията по сигурността, съобщи Франс прес, като цитира изявление на китайското министерство.

"Китай е готов да работи с Германия, за да подготви новия етап на високо равнище обмен, да засили прагматичното сътрудничество в различни сектори и да изведе стратегическото партньорство между Китай и Германия на ново равнище", заявил е Ван пред германския лидер.

Ден по-рано Ван И се срещна с германския си колега Йохан Вадефул, като определи икономическото и търговското сътрудничество като "крайъгълен камък на двустранните отношения". Двете страни отдавна поддържат солидни търговски връзки, които днес са отслабени от обвинения в нелоялна конкуренция и протекционизъм.

По време на друг разговор с Вадефул, в който участваше и френският външен министър, Ван И се опита да представи Китай като надежден партньор на Европейския съюз, който се опитва да намали зависимостта си както от азиатския гигант, така и от все по-непредсказуемите САЩ.

На срещата с Мерц вчера той отново подаде ръка към Берлин, заявявайки, че подкрепя Германия като "движеща сила" на сътрудничеството между Китай и ЕС.

Той предаде на канцлера сърдечни поздрави от китайското ръководство и заяви, че речта му на церемонията по откриването на Мюнхенската конференция по сигурността отразява стремежа на Германия и Европа към стратегическа автономия, самостоятелност и сила. Китай подкрепя Германия да играе по-голяма роля в това отношение, Ван И, цитиран от агенция Синхуа.

Китайският външен министър се срещна и с канадската си колежка Анита Ананд в кулоарите на конференцията в Мюнхен, като я призова за "рестартиране" на сътрудничеството между двете страни.

Китайският дипломат, който се срещна с редица западни лидери по време на събитието, се опитва да представи Пекин като надежден партньор на фона на все по-непредсказуемите действия на САЩ след завръщането на президента Доналд Тръмп, отбелязва АФП, цитирана от БТА.