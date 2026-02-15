ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас: Страните от ЕС още не са готови да кажат кога Украйна може да стане част от Съюза

Кая Калас СНИМКА: Ройтерс

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността, каза днес, че според нея страните членки не са готови да дадат на Украйна конкретна дата за членство, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Усещането ми е, че страните членки не са готови да посочат конкретна дата", каза Калас на тематична дискусия в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Има много работа за вършене и после (приоритетът) и спешната необходимост е да се предприемат действия и да покажем, че Украйна е част от Европа", допълни тя.

Кая Калас СНИМКА: Ройтерс

